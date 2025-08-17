Проект «Биокластер» развивает партнерство со школами и вузами Москвы

Проект Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева «Биокластер», который открылся этим летом на ВДНХ, интересен не только любителям науки. Он важен для тех, тех, чья профессия напрямую связана с биологией, в частности для преподавателей вузов и школ. Об этом рассказала сотрудник музея Ольга Калашникова.

Биокластер — это несколько площадок, на которых можно разрабатывать и проводить уроки и другие занятия. Для этого есть все необходимое: комфортные аудитории, микроскопы и препараты для них. Преподаватель может подготовить программу или воспользоваться разработками сотрудников музея. Например, среди учителей популярна экскурсия «12 признаков живого». На ней школьники узнают, как многообразна жизнь природы и как тонка, а порой условна грань между тем, что мы называем живым и неживым.

В биокластере учителя начальной школы могут повысить свою квалификацию. Посещая мероприятия Государственного биологического музея имени К.А. Тимирязева, общаясь с сотрудниками и знакомясь с интерактивными форматами, педагоги получают новый опыт организации мероприятий. Например, занятия «Варим почвенную кашу» посвящены составу почвы, ее обитателям и тому, как зависит состояние растений от земли. Одновременно участники проводят простые и безопасные опыты, учатся пересаживать цветы. Это занимательное мероприятие можно повторить и в школе.

А еще биокластер — идеальное место для дополнительного образования, в первую очередь учеников начальной школы. Музей предлагает более 150 экскурсий и занятий, посвященных растениям, животным, вопросам анатомии, строения живых организмов, а также развитию древнего человека, экологии и многому другому.

За один день посетители могут побывать на нескольких площадках. На живописной территории ВДНХ возможно организовать разнообразный полезный досуг: квесты, прогулки, экскурсии, интерактивные игры.

Биокластер активно взаимодействует с образовательными учреждениями Москвы, сотрудничество будет укрепляться, говорится на официальном сайте мэра Москвы.

