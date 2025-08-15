Москвичей предупредили о погодных сюрпризах

На следующей неделе в Москве ожидается не по-летнему холодная погода. Об этом NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

По его словам, температура воздуха 18 августа в Москве опустится до плюс восьми-десяти градусов, а днем не превысит 21 градуса тепла. Кроме того ожидаются кратковременные дожди.

«В последующие три дня облаков на небе станет больше, местами пройдут дожди. Столбики термометров со вторника по пятницу ночью покажут плюс 11–13 градусов. Днем с 19 по 22 августа температура воздуха будет находиться в диапазоне от плюс 16 до плюс 21 градуса. В субботу, 23 августа, погода днем будет плюс 17–19. В воскресенье в Москве без осадков, днем максимальная температура не превысит плюс 14–16 градусов», — добавил Ильин.

Синоптик отметил, что среднее атмосферное давление в эти дни может вырасти до 755 миллиметров ртутного столба. Сильного ветра на следующей неделе не ожидается.

Синоптик спрогнозировал возвращение летнего тепла в Москву