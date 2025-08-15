Собянин сообщил об открытии дороги между улицами Эдварда Грига и Поляны

Мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max сообщил об открытии движения на новом участке магистрали «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе».

«Открыто движение на новом участке магистрали «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе». Дорога от ул. Эдварда Грига до ул. Поляны улучшила транспортную доступность около 480 тыс. жителей Коммунарки, Южного и Северного Бутово. Снизила нагрузку на ул. Бартеневская, ул. Поляны и ул. Веневская, связала объекты социальной и транспортной инфраструктуры», – написал Собянин.

Он уточнил, что для этого: построили и реконструировали 5,7 км дорог; возвели съезды с основного хода магистрали «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе» на ул. Поляны и ул. Эдварда Грига; сделали три подземных перехода: в районе домов №52 и №42 по ул. Поляны, дома №6 по ул. Бартеневская, а также один надземный – около ЖК «Белые ночи» на ул. Потаповская Роща.

«Параллельно ведем строительство финального участка – от ул. Поляны до Варшавского шоссе. Здесь построим и реконструируем 14 км дорог, включая четыре искусственных сооружения и шесть пешеходных переходов в зоне прохождения новой магистрали», – отметил мэр.

По его словам, трасса «Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе», связывающая пять вылетных магистралей: Минское, Боровское, Киевское, Калужское и Варшавское шоссе, – важнейшая часть транспортного каркаса ТиНАО, а также дублер юго-западного и южного секторов МКАД.