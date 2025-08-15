Выставка «Мирное 1-е сентября» откроется в Музее Победы 26 августа

В Музее Победы 26 августа откроется выставка «Мирное 1-е сентября» – во временной экспозиции ко Дню знаний покажут раритеты школьников времен Великой Отечественной войны и расскажут, как военная обстановка повлияла на жизнь учащихся и учителей. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе музея.

«Война изменила жизнь всей страны. Но, несмотря на голод, тяжелые бытовые условия и потерю близких, дети продолжали получать образование. Даже в таких обстоятельствах государство считало образование важнейшей задачей. «Никаких ссылок на военную обстановку!» – призывала газета «Правда» в 1942 году. В стране выпускались новые учебники, адаптировались программы, а школьная реформа продолжалась», – сказали в пресс-службе.

В выставку войдет более 50 предметов из фондов Музея Победы. В витринах будут представлены тетради и дневники, учебные пособия и брошюры, канцелярские принадлежности военного времени. Посетителям покажут групповые фотографии школьников 1941–1944 годов, грамоты учащимся, письма и памятные кисеты от ребят на фронт. Выставку дополнят живописные работы заслуженного художника России Алексея Жабского из серии «Дети войны».

В пресс-службе отметили, что гости музея увидят детские игрушки и рисунки 1940-х годов. Также тематическая инсталляция в витрине перенесет гостей в советский дом – деревянная тумба, покрытая салфеткой, вышитой вручную молодогвардейкой Тоней Дьяченко, настольный будильник и радиоприемник, керосиновая лампа отражают быт тех лет.

Посетить временную экспозицию можно до 12 октября.