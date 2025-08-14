На шумоизоляционные экраны Мытищинской хорды нанесут изображения хищных птиц

Проблема птиц, разбивающихся на Мытищинской хорде, решена. На шумозащитные экраны начали наносить трафаретные изображения хищных пернатых, которые призваны отпугивать мелких особей, массово гибнущих после столкновения со стеклом.

Мытищинскую хорду, или, если официально, трассу Виноградово - Болтино - Тарасовка открыли 17 декабря прошлого года. Это платная скоростная дорога, соединяющая Ярославское и Дмитровское шоссе. На всем протяжении дорога ограждена шумозащитными экранами, которые, как подчеркивают в группе компаний "ВИС", управляющей Мытищинской хордой, изготовлены по проекту, прошедшему государственную экспертизу. Зимой все было в порядке. Но когда наступила весна, жители ЖК "Императорские Мытищи", расположенного рядом с трассой, начали обращать внимание на трупики птиц, валяющиеся рядом с экранами. Мелкие пернатые просто-напросто разбивались о стекла экранов повышенной прозрачности. Люди начали массово писать жалобы, и тогда концессионер принял решение обклеить экраны изображениями хищников.

По словам первого заместителя гендиректора компании "Транстолл" Дмитрия Симакова, на стекла потребуется нанести не меньше 15 тысяч наклеек. Работа должна быть закончена к концу августа - началу сентября. "Но уже сейчас мы видим, что в тех местах, где наклейки уже появились, случаев гибели птиц стало значительно меньше, жалобы от жителей почти прекратились", - говорит начальник управления экологии городского округа Мытищи Алексей Королев.

Жаль, конечно, что не подумали об этом заблаговременно, еще на этапе строительства дороги, но лучше поздно, чем никогда. Кстати, подобным же образом еще 6 лет назад боролись с гибелью мелких пернатых и в Москве. Тогда на стеклах вестибюлей 21 станции метро, расположенных рядом с зелеными зонами, разместили изображения орлов.