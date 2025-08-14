Роспотребнадзор разрешил купаться в пяти зонах отдыха Москвы

Жители и гости Москвы без риска для здоровья могут купаться в зонах отдыха Тропарево, Пионерский пруд, Школьное озеро, озеро «Черное» и Путяевский пруд №1. Об этом в четверг, 14 августа, сообщили в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

По словам представителей ведомства, в зонах отдыха озеро «Белое», «Серебряный бор-2», «Серебряный бор-3» и «Мещерское» качество воды ухудшилось и больше не соответствуют санитарным требованиям, поэтому купаться там опасно.

— Временно зоны отдыха используются как зоны отдыха без купания, для пляжного отдыха, занятий спортом и других видов досуга, — передает официальный Telegram-канал столичного управления службы.

Кроме того, Роспотребнадзор одобрил для купания водоемы, карьеры, озера и пляжи Московской области, расположенные в Егорьевске, Шатуре, Зарайске, Электростали, Черноголовке, Рузе, Орехово-Зуеве, Павловском Посаде и Мытищах.

Летние купания — традиция, которая помогает получать больше удовольствия от тепла, освежиться и расслабиться на природе, поэтому многие с нетерпением ждут старта сезона. Когда именно его начинать и почему стоит избегать некоторых водоемов, рассказала врач Ольга Уланкина.