«Ласточки» на МЦК будут ходить 16 августа с минимальным интервалом

В связи с мероприятием на стадионе «Лужники» 16 августа на Московском центральном кольце (МЦК) продлится действие минимального интервала курсирования «Ласточек», сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«В субботу, 16 августа, «Ласточки» на Московском центральном кольце будут курсировать с минимальным четырехминутным интервалом до 0:30 (в обычный выходной день – до 18:00)», – говорится в сообщении.

Уточняется, что время ожидания «Ласточек» сократится в связи с проведением концерта на стадионе «Лужники», рядом с которым расположена одноименная станция МЦК.