Москва лидирует во внедрении автономных систем в городскую инфраструктуру

Москва стала лидером среди мировых мегаполисов по объему внедрения автономных беспилотных технологий в сфере транспорта, ЖКХ, строительства и других.

Об этом сообщила пресс-служба фонда «Московский инновационный кластер» со ссылкой на исследование.

— Москва является одним из лидеров использования автономных технологий. Согласно исследованию фонда «Московский инновационный кластер», столица России опережает Сан-Франциско, Лондон, Токио, Нью-Дели, Кейптаун и Бразилиа по масштабам внедрения беспилотных систем в городскую инфраструктуру. Основными сферами применения автономных технологий в Москве являются транспорт, ЖКХ и благоустройство, строительство, безопасность, ретейл и логистика, — говорится в сообщении.

Согласно мировым исследованиям, общий объем венчурных инвестиций в автономные технологии в период с 2018 по 2025 год превысил 98 миллиардов долларов. Всего такими разработками и созданием программного обеспечения (ПО) для них в столице занимаются 123 компании и 16 научно-технических центров. По итогам 2024 года они насчитывали около 10 тысяч сотрудников.

Кроме того, в городе в тестовом режиме уже запущены беспилотные автомобили, такси, трамваи и поезда. Москва активно эксплуатирует роботов для инспекции канализационных труб, дроны для мониторинга электросетей и уборщиков. Также автономные исследования применяются для демонтажа, инспекции стройплощадок и отделки помещений. Роботы помогают в тушении пожаров, а также в доставке продуктов и небольших грузов в разные районы города и на территориях складов и производственных помещений.

— В 2024 году объем выручки производителей беспилотных систем и ПО для них составил 36,8 миллиарда рублей. Самыми результативными стали научно-технологический институт холдинга «РЖД» в области автоматизации и управления сложными технологическими процессами на железнодорожном транспорте АО «НИИАС», научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт ФГУП НАМИ, инновационное предприятие, специализирующееся на производстве беспилотных авиационных систем, ООО «ЭВР», системный интегратор, занимающийся заказной разработкой программного обеспечения, ООО «Автомакон» и компания, разрабатывающая и производящая беспилотные аппараты, ООО «Кронштадт», — уточняется в материале.

Столичные компании продолжают активно внедрять в свою работу искусственный интеллект и другие технологические решения, благодаря которым беспилотные системы работают эффективнее. Венчурные инвестиции в разработку автономных технологий в столице за 2018–2025 годы составили 2,8 миллиарда. Уже к 2030 году Москва планирует полностью интегрировать беспилотные системы в ключевые сферы жизни, передает агентство «Москва».

С 14 по 17 августа в рамках международного форума «Беспилотные системы: технологии будущего» представят масштабную экспозицию передовых разработок для различных нужд гражданского использования.