Стало известно о катастрофической ситуации в московском СПИД-центре

В московском СПИД-центре произошла ситуация, которую назвали катастрофической — из-за введения пропускного режима в опасности оказались персональные данные пациентов и их частная жизнь. Так положение в организации описал общественник, глава фонда «Шаги» Кирилл Барский, его слова приводит портал MSK1.RU.

По словам Барского, из-за решения руководства СПИД-центра пускать пациентов в здание лишь после предъявления паспорта и оформления пропуска, о безопасности не может быть речи. Из заявления общественника стало известно, что с учетом социального статуса пациентов нововведение создаст напряжение и оттолкнет россиян с диагнозом ВИЧ и СПИД от посещения специалистов.

«О диагнозе пациента знает даже охранник. Это распространение персональных данных, раскрытие медицинской тайны. Это просто катастрофа», — заявил он.

Журналист Павел Лобков, открыто живущий с положительным ВИЧ-статусом сообщил, что лично столкнулся с оповещением о скором нововведении и добавил, что так к пациентам с ВИЧ не относились даже в восьмидесятые годы прошлого века.

