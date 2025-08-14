Собянин: Новое здание школы построили в Пресненском районе Москвы

В Пресненском районе Москвы построили новое здание для учеников 7–9-х классов «Романовской школы». Проектировщикам предстояло разместить уютную и функциональную школу на небольшой территории с перепадом высот почти в два метра. Об этом в четверг, 14 августа, сообщает мэр столицы Сергей Собянин.

В результате появился пятиэтажный П-образный корпус, высота которого сократила площадь застройки, а форма позволила создать внутренний двор для отдыха. Архитекторы сделали здание изящным, несмотря на его масштаб, — за счет необычного фасада с объемными декоративными элементами и большого количества окон. Внутри есть все для современного обучения: ИТ-полигон, медиатека, спортивный и гимнастический залы.

Школа расположена в центре города и благоустроена в стиле старых московских двориков. Территорию украшают беседки, зеленые зоны, кустарники и деревья, создавая атмосферу уюта.

— На территории есть физкультурно-спортивная зона, площадки для активного и тихого отдыха, — написал Собянин в своем личном блоге в MAX.

