Третий российско-китайский библиотечный форум стартовал в Москве. Главная тема - сохранение культурного наследия.

Мероприятие проходит в рамках реализации дорожной карты двустороннего гуманитарного сотрудничества. Среди участников - руководители крупнейших библиотек, представители посольства КНР и нашего Министерства культуры.

Между учреждениями двух стран запланировано подписание договоров о фотокопировании рукописей и о дальнейшем сотрудничестве. Также в повестке - дискуссии и профессиональные мастер-классы.