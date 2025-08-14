Московский транспортный электрофестиваль пройдет на Садовом кольце

Гостей ждет парад электромобилей, развлекательная программа и розыгрыш подарков. Главный приз — электромобиль «Москвич-3е».

Первый в истории Московский транспортный электрофестиваль пройдет 23 августа на Садовом кольце.

«Москва — современный центр развития электротранспорта: на маршруты выходят электробусы и электросуда, расширяется зарядная инфраструктура для электромобилей. Сегодня 80 процентов городского транспорта работает на электрической тяге. Наш первый электрофестиваль — это праздник в поддержку экологичного транспорта, который становится неотъемлемой частью жизни города. Приглашаем принять участие всех желающих», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Основным событием фестиваля станет парад экологичной техники. Для участия в нем владельцы электромобилей и электромотоциклов должны зарегистрироваться на сайте. Сбор в 12:00 на Зубовской площади.

Для гостей праздника весь день будет открыт фестивальный городок с развлекательной программой и фудкортом. Участников ожидает розыгрыш подарков и главный приз — электромобиль «Москвич-3е». Чтобы побороться за него, нужно заполнить форму на сайте и прийти на праздник.

