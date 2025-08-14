Собянин: Главное здание Павловской больницы будет отреставрировано

В Москве отреставрируют главное здание Павловской больницы, которое является объектом культурного наследия.

Об этом сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"Отреставрируем главное здание Павловской больницы — объекта культурного наследия", — написал Собянин.

Он уточнил, что само здание находится на Павловской улице, 25. Оно было построено еще в начале XIX века по проекту Матвея Казакова. В 1830-е годы его перестроил Доменико Жилярди.

Общая площадь здания больницы составляет свыше 5 тысяч кв. метров. После реставрации там планируют разместить Флагманский волонтерский центр. В здании собираются создать рабочее пространство для резидентов — волонтерских организаций, коворкинги, переговорные комнаты, библиотека, лектории, зоны отдыха и кафе; многофункциональные залы для проведения мероприятий различных форматов, включая кинозал и театральная площадь и многие другие пространства.