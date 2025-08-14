Московское Агентство общественных проектов запустило экскурсии для НКО

Московское Агентство общественных проектов запустило экскурсии для районных некоммерческих организаций (НКО).

Они являются неформальным и одновременно профессиональным нетворкингом для НКО, благодаря которому они смогут обмениваться опытом и находить партнеров.

— В каждом округе столицы одна организация проведет экскурсию для 30 представителей НКО из других районов. Встречи включают презентацию проектов, обмен лучшими практиками, — отметила заместитель руководителя Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Марина Прозорова.

Представители НКО уже посетили спортивно-образовательный центр «Эстетик класс» по спорту, танцам и творчеству — от боевых искусств до живописи и музыки. Директор центра Максим Чернояров рассказал, как получить помещение, привлекать педагогов и аудиторию, а также поделился работающими маркетинговыми инструментами.

Серия экскурсий для НКО продлится до середины сентября. За это время десятки организаций смогут не только заявить о себе, но и стать частью нового формата взаимодействия, объединяющий активных, неравнодушных и профессиональных людей. В ближайшее время гостей примет центр комплексной реабилитации детей-сирот и детей с инвалидностью, расположенный в Зеленоградском административном округе, и спортивный клуб в Северном административном округе.

Также представители НКО посетят школу эстрадного искусства, семейный центр и организацию развития спорта культуры и помощи социально незащищенным слоям населения. Анонсы экскурсий публикуют в Telegram-канале агентства для НКО.

6 июня заместитель мэра столицы Наталья Сергунина сообщила о завершении второго сезона обучающего интенсива по выстраиванию коммуникаций для руководителей и сотрудников НКО, который проходил с августа 2024 года и объединил более 1,3 тысячи человек.