Синоптик спрогнозировал возвращение летнего тепла в Москву

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус спрогнозировал возвращение летнего тепла в Москву.

Как он написал в своём Telegram-канале, сегодня столица будет ощущать влияние восточной периферии европейского антициклона.

«Его стараниями в регионе ожидается переменная облачность и обойдётся без дождей, что поможет солнечным лучам более активно прогревать воздушные массы», — поделился он.

Он также отметил, что столбики термометров в столице покажут температуру воздуха на уровне +23…+25 °С, по области — +21…+26 °С. Ветер северный 5—10 м/с.

Ранее Леус заявил, что период тропических ночей в столичном регионе завершён.