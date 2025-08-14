Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус заявил, что в Москве зафиксирована самая холодная ночь с начала августа.

«Минувшая ночь в Москве оказалась самой холодной с начала августа. Прошедшей ночью минимальная температура воздуха в столице, по данным базовой метеостанции города ВДНХ, опустилась до +11,8 °С — это самая низкая температура с начала августа, и так холодно в мегаполисе не было с 6 июля, когда минимум составил +11,1 °С», — написал он в своём Telegram.

Отмечается, что на других метеостанциях Москвы ночной минимум менялся от +10,6 °С в Тушино и Бутово до +13,0 °С на Балчуге.

«По нашим прогнозам, до конца второй декады августа ночная температура в столице ожидается в пределах +9...+14 °С, и это несмотря на короткое возвращение дневного тепла в пятницу и субботу», — добавил он.

Ранее Леус заявил, что период тропических ночей в столичном регионе завершён.