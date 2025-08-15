Более 800 москвичей начинают переселение по реновации в Останкинском районе

Квартиры в д. 11а на ул. Годовикова смогут получить жители семи старых зданий на ул. Бочкова, Академика Королева, Большая Марьинская и 3-я Новоостанкинская. Город направляет семьям письма с предложениями равнозначного жилья, осматривать которое москвичи будут поэтапно, сообщила пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

«В Останкинском районе к поэтапному переселению по программе реновации приступают более 800 жителей семи старых домов на ул. Бочкова, Академика Королева, Большая Марьинская и 3-я Новоостанкинская. Город передал для них новостройку по адресу: ул. Годовикова, д. 11а. Это второй жилой комплекс, возведенный по программе реновации в Останкинском районе. Переселение жителей здесь началось весной прошлого года, и сегодня оно коснулось уже более 1,3 тыс. человек из 10 старых домов. Всего в Останкинском районе планируется переселить около 6,7 тыс. москвичей из 43 старых зданий», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимира Ефимова.

Отмечается, что жилые комплексы, в которых участникам программы реновации предлагают квартиры, построены с учетом принципов безбарьерной среды и удобны как для маломобильных горожан, так и для родителей с маленькими детьми. Первые этажи в домах нежилые и предназначены для открытия магазинов, предприятий сферы услуг и объектов социального назначения.

«Первыми письма с предложениями квартир в новостройке на ул. Годовикова 31 июля получили около 120 жителей д. 7 на ул. Бочкова. К их осмотру они приступили 14 августа. Спустя две недели определяться с выбором предложенного жилья начнут более 200 москвичей из д. 8 и 10 на ул. Большая Марьинская. В сентябре осматривать квартиры пригласят около 520 горожан из д. 7, корп. 2–4, на ул. Академика Королева и д. 19 на ул. 3-й Новоостанкинская. Жилье в новостройках сдается с улучшенной готовой отделкой по стандартам реновации: в нем не нужно делать ремонт, кроме того, там установили сантехнику и осветительные приборы», – также приводятся в материале слова руководителя столичного департамента городского имущества Екатерины Соловьевой.

Как уточняется, новый жилой комплекс возвели в районе с качественной городской инфраструктурой. Рядом находятся учебные заведения, городские поликлиники, кафе и магазины. В шаговой доступности расположена станция метро «Алексеевская».