Расписание поездов МЦД-1 и "Аэроэкспрессов" в аэропорт Шереметьево изменится после 23:30 16 августа до 05:30 17 августа, предупредил столичный Дептранс в своем телеграм-канале.

На участке от станции Савеловская до станции Бескудниково составы будут следовать по маршруту "на Лобню" в обоих направлениях. В связи с этим пассажирам рекомендовали заранее изучать информацию на электронных табло остановочных пунктов перед выходом на платформу.

Также на Белорусском направлении в вечернее время интервалы будут увеличены до 30-40 минут, с начала движения до 07:00 – до 20 минут.

Тем временем на Савеловском направлении ряд поездов отправится от и до Лобни. После 21:00 интервалы увеличатся до 30 минут, а после 23:00 – до 1 часа, до 07:00 – до 20 минут.

В связи с сокращением режима работы "Аэроэкспресса" пассажиры могут доехать до аэропорта Шереметьево на автобусах, следующих от станции метро "Ховрино". Маршрут № 1195 ведет до терминалов В и С, № 1195D – до терминала D.

С актуальным расписанием автобусов и поездов "Аэроэкспресс" можно ознакомиться на сайте компании. График пригородных и городских поездов доступен на сайте перевозчика. Планировать маршрут передвижения по городу жителям и гостям рекомендовали в приложениях "Метро Москвы" и "Московский транспорт".

Департамент объяснил, что специалисты продолжают строить городской вокзал Петровско-Разумовская. Во время технологических окон сотрудники ведомства и РЖД монтируют конструкции, проводят остекление здания и выполняют работы, которые нельзя провести во время движения поездов.

Вместе с тем 16 августа с 12:00 до 20:00 будет ограничено сквозное движение на МЦД-2. В это время не будет движения поездов на станциях Перерва и Депо, а также закроют сквозной проход по надземному мосту на станции Перерва.

На Рижском направлении поезда со стороны Нахабина будут следовать только до станции Люблино, а часть поездов проследует от и до Курской. Интервалы движения будут увеличены до 20 минут.