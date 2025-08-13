В Росреестре сообщили о снижении числа оформленных ипотек в Москве

В июле 2025-го жилищных кредитов стало меньше на 15% по сравнению с прошлогодним показателем, уточнили в столичном управлении федеральной службы.

Там добавили, что в прошлом месяце было зарегистрировано 10 137 договоров ипотечного кредитования на первичном и вторичном рынках недвижимости. При этом по сравнению с июнем оформленных ипотек стало больше почти на 17,5%. Всего за семь месяцев в Москве зарегистрировано 68,6 тысячи таких кредитов, что на 1,5% меньше, чем за аналогичный период 2024-го.