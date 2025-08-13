Тематический поезд к 90-летию со дня рождения Табакова появился в метро Москвы

Тематический поезд к 90-летию со дня рождения народного артиста СССР, актера и режиссера Олега Табакова запустили в столичном метро, сообщает Агентство "Москва".

© портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

На церемонии запуска присутствовал председатель Союза театральных деятелей России Владимир Машков, который назвал Табакова "человеком афористичным". По его словам, новый состав повезет каждого пассажира по делам и создаст "потрясающее, очень хорошее настроение".

Тематический состав будет курсировать по Сокольнической линии до конца следующего года. Главным символом поезда стал образ кота Матроскина – персонажа мультфильма "Простоквашино", которого озвучил Табаков.

Ранее на Арбатско-Покровской линии запустили поезд "Состав будущего". Он посвящен полимерам и их использованию в различных сферах.

Дизайн пяти вагонов оформили в соответствии с несколькими эпохами. Например, внутри защитных витрин представлены предметы, являющиеся символами своего времени. Среди них – телефон 1920-х годов, пылесос "Сатурн" 1970-х годов и телефон с антенной из 1990-х годов.