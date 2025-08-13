Собянин: 128 школ ЯНАО в скором времени перейдет на сервисы МЭШ

Сервисы и подсистемы «Московской электронной школы» скоро запустят в Ямало-Ненецком автономном округе, ими начнут пользоваться более 230 тыс. учеников, родителей и педагогов. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в мессенджере Max.

«Цифровые сервисы «Московской электронной школы» расширяют географию. Со второй четверти учебного года сервисы и подсистемы МЭШ заработают в Ямало-Ненецком автономном округе. На них перейдут все 128 школ ЯНАО. Наши наработки станут основой для цифровой образовательной платформы региона. «Московской электронной школой» начнут пользоваться больше 230 тыс. учеников, родителей и педагогов», – говорится в сообщении.

Мэр добавил, что столичные специалисты объяснят сотрудникам школ округа, как работать в системе, настроят ее под потребности региона, предоставят техническую и методическую поддержку. Программные продукты будут обновляться, если появятся отклонения в работе сервисов – их оперативно исправят.

Успешный опыт и наработки Москвы в области цифровизации образования используют и другие регионы России – Калужская, Московская и Тюменская области, Татарстан и Дагестан. Проект МЭШ реализуется с 2016 года. Платформой пользуются больше 3 млн москвичей.