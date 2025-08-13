Москвичи выбрали название для новой набережной в «Коломенском»

В проекте «Активный гражданин» завершилось голосование, в котором москвичи выбирали название для новой живописной набережной в районе Нагатинский Затон. Она появилась в рамках первого этапа работ по реабилитации и благоустройству музея-заповедника «Коломенское». Своим мнением в опросе поделились более 153 тысяч горожан.

Предпочтение жители отдали названию «Царская набережная», которое набрало 30 процентов голосов. Решение стало данью уважения богатому историческому наследию этих мест. К XVI веку в Коломенском сформировалась великокняжеская усадьба, которая в XVII веке превратилась в парадную загородную резиденцию с выдающимся деревянным дворцом, построенным по указу царя Алексея Михайловича.

Вариант «Набережная Вознесения» поддержали 17 процентов участников. Название связано с церковью Вознесения Господня — уникальным памятником архитектуры, который расположен на территории музея-заповедника. Варианты «Романовская набережная» и «Родниковая набережная» набрали по 16 процентов голосов, а «Петровская набережная» — 13 процентов. Доверить выбор специалистам решили восемь процентов «активных граждан».

Новая пешеходная набережная в музее-заповеднике «Коломенское» — это уникальный променад длиной 3,5 километра. Его особенностью стал деревянный настил, проложенный прямо над водной гладью, откуда открываются живописные виды. Белые монохромные павильоны с витражным остеклением, украшенные изображениями знаковых архитектурных памятников заповедника, максимально нейтрально вписываются в среду, насыщенную объектами культурного наследия.

Самым популярным местом для семей с детьми стал интерактивный павильон «Московские каникулы», где юные посетители могут познакомиться с современными технологиями в специальной VR-зоне. Гастрономическую часть представляют разнообразные форматы — от бара со смотровой площадкой до ресторана с летней террасой. Особого внимания заслуживает кафе с волнообразным навесом, под которым разместили уютные качели. Амфитеатр, рассчитанный на 850 зрителей, создан для проведения культурных мероприятий.

Для поклонников активного образа жизни в южной части набережной создан многофункциональный спортивный кластер. 12 площадок для пляжного волейбола и детская игровая зона с элементами геопластики привлекают посетителей всех возрастов. А зимой на набережной можно будет заливать один из самых протяженных катков.

Романтическую атмосферу создает свадебный сад, расположенный у места впадения реки Жужи в Москву-реку. Церемониальная площадка на воде, гостевой павильон на 200 человек и специально оборудованные фотозона с арт-объектом в центре зеленого лабиринта, регулярный сад — все это делает зону идеальной для проведения торжественных мероприятий.

Музей-заповедник «Коломенское» — одно из самых популярных мест отдыха в Москве. В прошлом году его территорию площадью 255 гектаров посетили около 9,4 миллиона человек, за первое полугодие 2025 года — 6,2 миллиона человек. Здесь расположены памятники архитектуры федерального значения. В музейных фондах «Коломенского» хранится более 170 тысяч экспонатов, а в выставочных залах открыто свыше 20 постоянных экспозиций, передает официальный сайт мэра Москвы.