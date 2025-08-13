Собянин: В Москву прибыл первый трамвай «Львенок-Москва» из новой поставки

В столицу прибыл первый трамвай «Львенок-Москва» из новой поставки. Об этом в своем канале в мессенджере MAX сообщил Сергей Собянин.

© Владимир Новиков. Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«Это финальный этап обновления трамвайного парка столицы. Новый вагон уже в депо имени П.Л. Апакова, которое мы открыли весной после реконструкции. В ближайшее время — приемка, обкатка, а затем выход на маршрут. За два года столица получит 100 таких вагонов», — написал Мэр Москвы.

«Львенок-Москва» — современный низкопольный трамвай с системой увеличенного автономного хода. Вагоны будут накапливать энергию во время движения под контактной сетью, а затем смогут проезжать без нее не менее четырех километров. Это позволит соблюдать график движения и снизить затраты на инфраструктуру.

Новые трамваи оборудованы необходимыми сервисами для комфортных поездок пассажиров. В вагонах есть система климат-контроля, мультимедийные экраны, разъемы для зарядки мобильных устройств и система адресного открытия дверей. Трамваи вмещают до 150 пассажиров и имеют 41 место для сидения. Кабину водителя оснастили системой «Антисон», а по всему вагону установили камеры внутреннего и наружного видеонаблюдения.

С 2017 года в столицу поступило более 500 современных одно- и трехсекционных трамваев российского производства с полностью низким полом. Вагоны из новой поставки выйдут на строящиеся линии на проспекте Академика Сахарова и Трифоновской улице, заменят трамваи предыдущего поколения, а также расширят парк и сократят интервалы на действующих маршрутах.

Москва остается мировым лидером среди мегаполисов по темпам обновления трамвайного парка: 97 процентов вагонов уже заменено, а средний возраст подвижного состава не превышает шести лет.