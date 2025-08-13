Более 100 бесплатных тренировок пройдет в рамках «Ночи московского спорта»

В рамках фестиваля «Ночь московского спорта» для горожан в субботу, 16 августа, пройдет свыше 100 бесплатных тренировок, а также турниры, шоу и встречи со спортсменами.

Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента спорта.

— С 20:00 до 23:00 на 16 площадках будет проходить насыщенная программа. Гостей ждут более 100 тренировок по 24 видам спорта, выступления, соревнования и новые мероприятия для всей семьи, — говорится в сообщении.

В частности, на Пушкинской площади оборудуют зону сайклинга, где пройдут тренировки в сопровождении диджей-сетов. На Кудринской площади участники фестивали смогут принять участие в занятиях по джампингу и испытаниях на полосе препятствий.

На Театральной площади у гостей мероприятия будет возможность сыграть в шахматы с гроссмейстерами, а также принять участие в интерактивных играх, викторинах. Кроме того, они смогут посетить концерт популярной музыкальной группы.

Мероприятия фестиваля можно будет посетить бесплатно, для участия в некоторых из них может потребоваться предварительная регистрация, передает агентство городских новостей «Москва».

В рамках проекта «Лето в Москве» знаменитые боксеры Александр Поветкин и Денис Лебедев 16 августа и 24 августа проведут спортивные мастер-классы на Петровском бульваре. Гости мероприятия смогут задать чемпионам интересующие их вопросы и сфотографироваться с ними.