От меда до орехов: в Москве начнется череда праздников урожая

В рамках проекта «Лето в Москве» с 14 по 16 августа экоцентры Департамента природопользования приглашают отметить «Медовый Спас» — первый из трех августовских праздников урожая.

© Департамент природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Гостей ждут квесты, викторины, творческие занятия, игры, лекции. Организаторы подготовили программу, которая познакомит участников с народными обычаями, историей праздника и его связью с природой.

14 августа

В 11:00 специалисты экоцентра «Кузьминки» (станция метро «Кузьминки», улица Кузьминская, дом 10, строение 1) проведут тематическое мероприятие «Три Спаса». Оно будет посвящено трем народным праздникам августа — Медовому, Яблочному и Ореховому Спасам. Гости смогут посетить демонстрационную пасеку и понаблюдать за жизнью пчел в стеклянном улье. Сотрудники экоцентра проведут экскурсию по дендросаду и расскажут о кустарниках и деревьях, а также медоносных растениях. В конце пройдет творческое занятие «Пчелиный секрет». Участники изготовят сувенир из воска. Запись по телефону: +7 495 377⁠-35⁠-93.

В 12:00 в экоцентре «Битцевский лес» (станция метро «Новоясеневская», Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3) пройдет квест «Медовый спас». Участники ответят на вопросы о пчелах, меде, цветах и откроют для себя много нового. Вход свободный.

В 12:00 экоцентр «Лосиный остров. Русский быт» (улица Бумажная просека, 21, строение 1) приглашают на праздник «Медовый спас». Гости узнают много интересных исторических фактов о пчелах и пчеловодстве, а также увидят в действии инструменты пчеловода. После лекции можно будет принять участие в викторине и в творческом занятии по созданию свечей из вощины. Запись по адресу электронной почты: DeminaMS5@eco.mos.ru.

В 13:00 в экоцентре «Битцевский лес» (станция метро «Новоясеневская», Новоясеневский тупик, дом 1, строение 3) состоится творческое занятие «Свеча из вощины». Гости сделают подарок для своих близких — свечу из вощины. Вход свободный.

В 13:00 экоцентр «Воробьевы горы» (станция метро «Ленинский проспект» или «Воробьевы горы», Андреевская набережная, дом 1) приглашает на тематическое занятие «Медовый спас: история и традиции праздника». На мероприятии посетители узнают, когда отмечается этот праздник, почему он так называется, как его отмечали раньше. Запись по телефону: +7 495 225⁠-65⁠-92.

В 13:00 специалисты экоцентра «Музей природы» (станция метро «Планерная», Родионовская улица, дом 2) проведут увлекательный квест «Пчелиные истории». Все желающие смогут проверить свои знания о пчелах и меде, а также узнать много интересных фактов о жизни пчелиной семьи. Запись по телефону: +7 495 753⁠-12⁠-68.

15 августа

В 13:00 экоцентр «Экошкола Кусково» (станция Кусково четвертого Московского центрального диаметра, 3-я Музейная улица, дом 40, строение 1) приглашает на тематическую программу «Медовый спас». На мероприятии гости узнают о том, как пчелы собирают нектар и делают мед. Специалисты расскажут, почему мед считается ценным природным продуктом, как он связан с народным праздником. Участники познакомятся с особенностями пчеловодства, узнают о важности пчел для экосистемы и сохранения биоразнообразия. Также пройдет творческое занятие по изготовлению «медовых» поделок, а в конце состоится викторина, где горожане проверят знания о пчелах, меде и природе. Запись по телефону: +7 495 370⁠-07⁠-50.

16 августа

В 12:00 в экоцентре «Терлецкий» (станция метро «Новогиреево», улица Металлургов, дом 41, строение 1) состоится тематическое занятие «Полосатые труженики». На мероприятии расскажут про особенности жизни пчел, шмелей и ос. Запись по телефону: +7 495 672⁠-88⁠-65.

В 14:00 специалисты экоцентра «Царская пасека» (станция метро «Измайловская», поселок Измайловская Пасека, дом 1) проведут экскурсию, которая погрузит посетителей в удивительный мир пчел. Гости смогут узнать устройство ульев, которые служат домом для пчел, и о том, как они организуют свою жизнь. У участников будет возможность понаблюдать за работой пчел в специальном наблюдательном улье. Вход свободный.

Проект «Лето в Москве» — главное событие сезона. Он объединяет самые яркие мероприятия столицы. Ежедневно во всех районах города проходят благотворительные, культурные и спортивные события, большинство из которых бесплатные. Проект «Лето в Москве» проводится во второй раз, и новый сезон станет более насыщенным: к традиционным фестивалям и мероприятиям прибавятся новые — оригинальные и красочные.