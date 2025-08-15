Схема движения на участках Садового кольца скорректирована

По проекту Центра организации дорожного движения на нескольких участках Садового кольца провели переразметку и скорректировали схему движения, сообщила пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

«По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем делать поездки в городе комфортнее. В этом году в рамках проекта ЦОДД на Садовом кольце реализовали ряд изменений за счет переразметки. Так, на участке от выезда с ул. 2-я Брестская до Московского планетария добавили дополнительную полосу. Благодаря этому пропускная способность участка выросла на 20%, а время проезда сократилось до 10 минут. Кроме того, скорректировали схему движения на внешней стороне Садового кольца в районе проспекта Мира – теперь повернуть направо на проспект Мира можно не только с дублера, но и с основного хода», – приводятся в сообщении слова заместителя мэра города по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

Кроме того, была обустроена дополнительная полоса на внешней стороне Садового кольца – от д. 3, стр. 1 по ул. Большая Садовая до д. 11, стр. 1 по ул. Садовая-Кудринская. Теперь здесь три полосы из тоннеля, две – с ул. 2-я Брестская и с разворота.

Также появился дополнительный поворот на внешней стороне Садового кольца в районе проспекта Мира. Благодаря этому пропускная способность поворота выросла в два раза, а очередь на поворот на внешней стороне кольца сократилась.