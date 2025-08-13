Каналы Сергея Собянина и портала mos.ru появились в мессенджере MAX

Официальный канал Мэра Москвы появился в новом мессенджере MAX. Сергей Собянин стал первым из руководителей субъектов федерации, кто завел канал на новой платформе.

«Новый российский мессенджер MAX уверенно расширяет свою аудиторию. Мой канал на MAXе – еще одна хорошая возможность рассказать москвичам о жизни нашего города», — написал Мэр Москвы.

В мессенджере MAX появился и канал официального портала столицы — удобный способ быть в курсе всего, что происходит в Москве. Здесь публикуются эксклюзивные новости, анонсы городских мероприятий и полезные советы. Подписчики смогут первыми читать самые важные новости города и не пропустят ничего интересного.

MAX — национальный мессенджер и цифровая платформа пользовательских сервисов. В МАХ доступны аудио и видеозвонки, чаты, голосовые сообщения, отправка больших файлов.

В платформу планируется интегрировать бизнес-сервисы в формате мини-приложений и чат-ботов, позволяющие решать повседневные задачи пользователей. Приложение включено в реестр российского программного обеспечения и доступно в магазинах приложений в мобильной, десктопной и веб-версиях.