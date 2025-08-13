В субботу в Москве может быть выше +25 °С

Жары в столичном регионе ждать не стоит, рассказала в беседе с RT главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

© Zuma/ТАСС

«Погода крайне неустойчивая и меняется каждый день. И видение процессов тоже меняется каждый день. Сегодня мы ожидаем местами небольшой кратковременный дождь, а температура будет составлять +22...+24 °C», — рассказала она.

Ночь на четверг, 14 августа, будет тёплой и без осадков, а температура днём составит порядка +20...+22 °C, продолжила синоптик.

«И днём в четверг ожидается кратковременный дождь — 5—6 мм. В пятницу (15 августа. — RT) и субботу будет переменная облачность без осадков на все сутки. Ночи станут несколько прохладнее — +12...+14 °C в Москве, и +11...+16 °C по региону. Температура в пятницу составит +22...+24 °C, а в субботу может быть даже выше +25 °C», — отметила она.

Но уже в воскресенье, 17 августа, характер погоды изменится, пояснила Позднякова.

«Погоду будет определять холодный атмосферный фронт. Он проявит себя дождями в течение практически всех суток. Температура воздуха понизится за счёт дневных значений», — подытожила она.

