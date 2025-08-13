Врач предупредил о риске тропических болезней в Москве

Изменение климата в столице может стать причиной появления в регионе тропических болезней — лихорадок чикунгунья и Западного Нила, а также малярии. Об этом предупредил доктор медицинских наук, профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии Института клинической медицины Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

© Вечерняя Москва

— Если лето в Москве станет жарким и влажным, как на Черноморском побережье, это может создать благоприятные условия для переносчиков болезней (комары, клещи, москиты), размножения возбудителей (вирусы, бактерии, паразиты), изменения эпидемиологических циклов (удлинение сезона активности переносчиков), — сказал врач.

Специалист также отметил, что некоторые подобные болезни могут появиться и в других регионах России. Лихорадка Западного Нила уже фиксируется в южных регионах страны, и с повышением температуры она может распространиться на север, как и крымская геморрагическая лихорадка, так и малярия.

При появлении насекомых, переносящих болезни, могут также появиться лихорадки денге, чикунгунья, Зика и желтая лихорадка.

— Одного присутствия насекомого-переносчика для распространения инфекции недостаточно. Однако широкое развитие туризма в эндемичные по перечисленным заболеваниям регионы допускает появление носителей патогенных возбудителей, от которых при наличии соответствующих переносчиков возможна передача инфекции окружающим, — цитирует Шахмарданова Агентство городских новостей «Москва».

Ранее кандидат медицинских наук и врач-инфекционист из «Инвитро» Андрей Поздняков заявил, что новая волна заболеваемости коронавирусом может начаться к концу осени или к зиме 2025 года.