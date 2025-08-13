Москвичам объяснили, как оформить субсидию или льготу на оплату ЖКУ

© Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Москвичам доступен широкий спектр различных мер социальной поддержки, среди которых льготы и субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ). Горожане могут оформить субсидию в зависимости от уровня дохода или льготу при наличии льготной категории. Возможно одновременно получать и субсидию, и льготу. Специалисты Социального казначейства Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы рассказали, как это сделать.

Как получить субсидию?

Субсидия — это денежная выплата, предоставляемая семьям и одиноко проживающим людям. Она предназначена для семей и одиноких горожан, которые тратят на ЖКУ более 10% от совокупного дохода.

Для оформления необходимо, чтобы доход семьи за шесть календарных месяцев, предшествовавших месяцу перед месяцем подачи заявления, не превышал установленный максимум, в зависимости от количества членов семьи. Учитываются также доходы супругов, несовершеннолетних детей и их родителей, даже если они зарегистрированы по другому адресу.

Подать заявление можно только на портале mos.ru в разделе «Социальная поддержка» → «Оплата ЖКУ» → «Субсидия на оплату ЖКУ». Нужно заполнить сведения о заявителе, членах семьи и доходах, адресе жилого помещения, на которое подается заявление на субсидию, а также указать реквизиты банковского счета для перечисления выплаты. Имеющаяся в личном кабинете информация заполнится автоматически. Срок рассмотрения заявления — 10 рабочих дней.

Как оформить льготу?

Воспользоваться льготами на оплату ЖКУ в столице могут ветераны труда, ветераны боевых действий, люди с особенностями здоровья, многодетные семьи, почетные доноры и другие. Размер скидки и перечень услуг, на оплату которых предоставляются льготы, зависят от категории. Для оформления потребуется подтвердить льготный статус, предоставив соответствующие документы. Исключение — многодетные семьи и люди с инвалидностью, сведения по которым получают в рамках межведомственного взаимодействия.

Подать заявление можно онлайн на mos.ru в разделе «Социальная поддержка» → «Оплата ЖКУ» → «Меры социальной поддержки по оплате ЖКУ». Необходимо заполнить заявление и прикрепить необходимые документы. Срок рассмотрения — 5 рабочих дней.

Для жителей, которым платежи начисляются управляющей организацией или поставщиком ресурсов напрямую, т.е. не в едином платежном документе, заявление необходимо подавать непосредственно в эту организацию.

Как отметила заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, жители столицы смогут получать льготы и субсидии на оплату ЖКУ в два раза быстрее. Это стало возможным благодаря внедрению цифровых сервисов в социальную сферу столицы и объединению всех процессов в одном месте — Социальном казначействе города Москвы.

Особенности для жителей Троицкого и Новомосковского округов (ТиНАО)

Жители ТиНАО получают льготы в виде компенсационных выплат: сначала полностью оплачивают счета за ЖКУ, а затем получают денежную компенсацию. Для оформления необходимо обратиться в клиентские офисы Соцказначейства Москвы с пакетом документов, подтверждающих льготный статус и размер понесенных расходов на ЖКУ. Для перечисления компенсации также потребуются реквизиты банковского счета. Список адресов можно найти на сайте Департамента труда и социальной защиты населения Москвы в блоке «Клиентские офисы».

С 1 января 2024 года в Москве работает первый в стране единый центр обработки заявок на оказание мер поддержки для всех категорий жителей — Социальное казначейство. Здесь специалисты принимают решения о назначении более 100 различных льгот, пособий, выплат от жителей города: представителей старшего поколения, людей с инвалидностью, семей с детьми, в том числе многодетных.