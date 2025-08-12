Москвичам предрекли прохладный остаток лета

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал, что до конца августа в Москве ожидаются дневные температуры до +20 °С.

«До конца августа ожидается такая тягучая ситуация, она чуть ниже или около нормы, и она такой и будет оставаться. Будет очень небольшое колебание температуры, но всё время она будет оставаться около +20 °С — дневная температура, ночная температура будет испытывать тенденцию к понижению», — заявил он в беседе с Lenta.ru.

По его словам, также возможны дожди, но не слишком сильные.

Ранее в Уралгидрометцентре предупредили о высокой пожарной опасности в Свердловской области с 12 по 14 августа.