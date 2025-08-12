Москвичей предупредили о дождливой и ветреной погоде
Синоптик Татьяна Позднякова в разговоре с Рамблером рассказала о погоде в Москве в ближайшие дни.
Над регионом развиваются мощные кучевые облака – грозовые облака, поэтому метами уже принимаются кратковременные, но обильные дожди. За день выпасть может и 8, и 10 мм осадков. Кроме того, возможна гроза и усиление ветра до 12-15 метров в секунду. При этом града сегодня не прогнозируется. Так что сегодняшний и завтрашний дни будут довольно дождливыми. Затем несколько дней существенных осадков не ожидается. Но уже в воскресенье на фоне прохода холодного атмосферного фронта мы получим следующую порцию осадков. Дожди на следующей будут проходить практически каждый день. А температура воздуха неделе будет умеренной – в пределах плюс 18 – плюс 20 градусов. Не более того.Татьяна ПоздняковаВедущий специалист информационного агентства «Метеоновости»
В пятницу и субботу существенных осадков в столице не ожидается, отметила синоптик.
«Температура воздуха в эти дни в городе повысится до плюс 25 градусов, по региону – до плюс 26 градусов», - сказала она, добавив, что выше этих значений воздух в столице не прогреется до конца августа.
