Над регионом развиваются мощные кучевые облака – грозовые облака, поэтому метами уже принимаются кратковременные, но обильные дожди. За день выпасть может и 8, и 10 мм осадков. Кроме того, возможна гроза и усиление ветра до 12-15 метров в секунду. При этом града сегодня не прогнозируется. Так что сегодняшний и завтрашний дни будут довольно дождливыми. Затем несколько дней существенных осадков не ожидается. Но уже в воскресенье на фоне прохода холодного атмосферного фронта мы получим следующую порцию осадков. Дожди на следующей будут проходить практически каждый день. А температура воздуха неделе будет умеренной – в пределах плюс 18 – плюс 20 градусов. Не более того.

Татьяна Позднякова Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости»