Собянин: утверждены планы развития инновационной системы Москвы до 2030 года

Власти Москвы утвердили стратегические планы развития инновационной системы города до 2030 года. В них входит рост технологического сектора, увеличение выручки высокотехнологичных компаний и объема венчурных инвестиций в технологический сектор. Об этом во вторник, 12 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

© Вечерняя Москва

Он добавил, что также запланирован рост доли инвестиций в научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы от валового регионального продукта и патентной активности столичного предпринимательства и науки.

— Ключевым инструментом стимулирования технологического роста в предстоящие годы станет Московский инновационный кластер — технологическая платформа, созданная в 2018 году, — написал Собянин в своем Telegram-канале.

В Москве в период с 8 по 17 августа проходит выставка «Ярмарка стартапов» в рамках проектно-образовательного интенсива «Архипелаг 2025». Там выпускники федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» представляют свои инновационные разработки ведущим компаниям экосистемы «Национальная техническая инициатива», институтам инновационного развития и экспертам.