В кинотеатрах «Москино» пройдут кинопоказы фильма «Курсанты Кремля»

22 августа в кинотеатрах «Москино» пройдут кинопоказы картины «Курсанты Кремля», приуроченные ко Дню российского флага.Документально-публицистический фильм «Курсанты Кремля» знаменует 105-летие одного из старейших военно-учебных заведений России – Московского Высшего общевойскового военного училища.

© Вечерняя Москва

Картина рассказывает о его становлении и роли в истории, в том числе героических сражениях в битве за Москву в ходе Великой Отечественной войны: из 1330 курсантов, отправившихся на фронт со студенческой скамьи, из боя не вернулись 811 бойцов. Это единственный в России военный вуз, имеющий почётное право проводить выпуск молодых офицеров на Красной площади.