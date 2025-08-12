Москвичи не смогут увидеть звездопад Персеиды в ночь на 13 августа

В ночь на 13 августа облачная погода в Москве помешает наблюдению за пиком метеорного дождя Персеиды, но за пределами города видимость будет лучше.

Об этом сообщил профессор Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института, сотрудник Гидрометцентра России Михаил Толстых.

— По данным Гидрометцентра России, наблюдению за метеорным потоком сегодня может помешать значительная облачность — вероятность ее сохранения в Москве и области превышает 80 процентов в течение большей части ночи, — предупредил специалист.

Он также уточнил, что после полуночи в западных районах Подмосковья небо прояснится и в некоторых окрестностях, отдаленных от города, можно будет увидеть звездопад. В самой столице условия для наблюдения могут улучшиться ближе к 3:00–4:00, но к этому времени уже начнет рассветать, передает Агентство городских новостей «Москва».

Вместе с исследователем славянской культуры, звездочетом Ильей Кио «Вечерняя Москва» разбиралась, что можно попросить у падающей звезды.