Порядка двух тысяч активностей пройдут в павильоне «Робототехника» «Моего района в рамках форума-фестиваля «Москва 2030»

С 1 августа по 14 сентября в парке 50-летия Октября на площадке программы Мэра Москвы «Мой район» работает павильон «Робототехника» — один из центральных и крупнейших объектов форума-фестиваля «Территория будуще-го. Москва 2030». Павильон размером 2500 квадратных метров представляет достижения в области робототехники, нейротехнологий, электроэнергетики и визуальных научных решений. Пространство объединяет выставочную экспози-цию, интерактивные зоны, научные шоу и спортивные объекты.

© Пресс-служба

Павильон «Робототехника» демонстрирует, как технологии становятся неотъем-лемой частью городской среды: от интеллектуальных систем управления и логи-стики до впечатляющих разработок в сфере персональной мобильности и обра-зования. Разработанное как единое футуристическое пространство, оно объеди-няет в себе выставочную зону, интерактивные площадки и уникальные аттракци-оны, аналогов которым нет в общественных пространствах столицы.

Электричество как искусство: пространство визуального исследования

Особое внимание в интерьере павильона уделено электроэнергии как символу прогресса и основы технологий будущего. Центральным визуальным элементом стали стеклянные колбы с декоративными молниями, отсылающими к опытам Николы Теслы и первой эпохе исследований в области электричества. Здесь же посетители могут увидеть знаменитую клетку Фарадея – уникальную инсталля-цию, иллюстрирующую принципы защиты от электромагнитных полей. Эта зона также содержит визуальную хронологию развития робототехники: от первых ша-гов человечества в изучении электричества до современной умной техники, спо-собной адаптироваться к динамике городской среды.

Наука на кончиках пальцев: уголок Теслы и технологии высоких напряжений

© Пресс-служба

Одним из центральных событий павильона стала научно-развлекательная про-грамма – синтез научного шоу, образовательной лекции и визуального перфор-манса. В специально оборудованной локации под названием «Уголок Теслы» ежедневно проходит главное шоу павильона — демонстрация действия катушек Тесла в сопровождении эффектной программы.

Каждые 30 минут, начиная с 12:00, ведущий выходит к зрителям и задаёт не-сколько каверзных вопросов по физике. Гостя, первым правильно ответившего на один из них, приглашают занять центральное место шоу — внутри клетки Фара-дея, установленной между двумя мощными работающими катушками. Это спе-циальная конструкция, полностью защищённая от электромагнитного воздей-ствия, позволяющая зрителю в буквальном смысле испытать воздействие молний — абсолютно безопасно.

После объявленного запуска включаются катушки, которые начинают генериро-вать электрические дуги, размах которых доходит до нескольких метров. Воздух вокруг наполняется треском молний, высокочастотными вибрациями и характер-ным жужжанием. Мощное зрелище сопровождается специально обработанными музыкальными треками, отобранными по спектру частот, адаптированных под ритм разрядов. Это настоящая музыкально-электрическая партитура, где каждая молния визуально иллюстрирует музыкальный акцент. Для баланса восприятия в акустическое оформление добавлены низкие частоты, смягчающие агрессивное звучание катушек.

© Пресс-служба

Само пребывание внутри клетки Фарадея во время шоу — уникальное и эмоци-ональное переживание. Несмотря на пугающие визуальные эффекты, внутри конструкции можно находиться безопасно, а замеры показывают снижение уров-ня электромагнитного поля внутри почти в 10 раз. Участник может спокойно стоять, касаться стенок клетки, при этом всё шоу проходит под наблюдением ин-женеров и научных операторов, обеспечивающих соблюдение стандартов без-опасности.

Продолжительность шоу — около пяти минут. Но за это короткое время зритель получает мощный заряд эмоций, визуальных впечатлений и живое погружение в тайны взаимодействия электричества и технологий.

«Уголок Теслы» в павильоне «Робототехника» - точка соприкосновения зрителя и энергии будущего. Когда молнии становятся музыкальными, стены в буквальном смысле «поют электричеством», а человек стоит внутри клетки, озарённой све-том, наука перестаёт быть абстрактной. Она превращается в настоящее искусство энергии.

Роботы нового поколения – учимся управлять будущим

С 1 августа по 14 сентября каждый гость павильона может принять участие в уникальном мастер-классе по управлению бета-версиями роботов массового про-изводства — робо-собаками и человекоподобными механизмами. Занятия прохо-дят по вторникам, средам, четвергам и воскресеньям с 12:00 до 20:00, а по пят-ницам и субботам с 12:00 до 21:00. Зона мастер-классов доступна для всех воз-растов, включая людей с ограниченными возможностями по передвижению.

© Пресс-служба

Образовательная программа проходит в сопровождении высококвалифицирован-ных наставников и направлена на практическое знакомство с передовыми дости-жениями в области шаговой робототехники. Участники узнают о принципах ра-боты различных типов приводов, алгоритмах движения автономных роботов, мерах техники безопасности и возможностях интеллектуального управления.

С помощью специального джойстика участник управляет роботом, подаёт коман-ды, изучает его сенсорику в реальном времени, взаимодействует со встроенным диалоговым модулем. Программа развивает практические навыки управления, пространственное мышление и мелкую моторику, одновременно выполняя про-светительскую функцию в области технологий будущего. Всего порядка двух ты-сяч активностей пройдут в павильоне «Робототехника» «Моего района в рамках форума-фестиваля «Москва 2030»

Спорт, которого вы ещё не видели: сапбординг, воздушная трапеция и дизайнерские фонтаны

Павильон «Робототехника» не ограничивается только научными достижениями — он предлагает и уникальные спортивные зоны, оформленные в стилистике космического будущего. В одной из центральных аллей расположен бассейн для сапбординга — искусственная река, по которой можно не просто поплавать на доске, но и поразмышлять о формах будущего городского досуга. Бассейн де-монстрирует, как спортивная активность может быть интегрирована в обще-ственные пространства и новейшую градостроительную идеологию.

© Пресс-служба

Рядом находится уникальный объект, ранее не представленный в столичных про-странствах — масштабная воздушная трапеция, тренажёр для любителей цирко-вых и акробатических трюков. Это полноценная спортивная площадка, где еже-дневно, с 11:00 до 21:00, проводятся часовые мастер-классы для групп до 6 че-ловек. Каждый участник проходит инструктаж, получает страховку и защитное оборудование и под контролем профессионалов осваивает азы воздушной акро-батики. Физическая активность здесь гармонично сочетается с чувством преодо-ления себя и верой в достижение невозможного.

© Пресс-служба

Дополняет пространство группа из нескольких дизайнерских футуристических фонтанов, выполненных в виде капель и обтекаемых форм. Центральный «су-хой» пешеходный фонтан украшен скульптурной композицией: красная ракета, опирающаяся на струи воды, и фигура космонавта с флагом России, водружён-ным на новой планете. Эта метафорическая сцена подчеркивает идею выставки: технологии — не цель, а средство достижения новых горизонтов.

«Москва 2030» как платформа для знакомства с будущим

Форум-фестиваль «Территория будущего. Москва 2030» и павильон «Робототех-ника» реализуются в рамках программы Мэра Москвы «Мой район», демон-стрируя, как высокие технологии могут стать базой для повседневной жизни го-рожан. Уникальный павильон олицетворяет концепцию «живого будущего»: то-тальная доступность научной информации, интеграция спорта, образования и досуга, возможности инклюзии и интеллектуального саморазвития. Здесь каж-дый житель города, независимо от возраста и уровня подготовки, получает шанс прикоснуться к последним достижениям науки и почувствовать себя частью тех-нологического поколения «2030».