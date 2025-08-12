Москвичи не увидят пик метеорного потока Персеиды из-за облаков

Облачная погода в ночь на 13 августа помешает жителям столицы наблюдать пик метеорного дождя Персеиды, заявил Агентству "Москва" профессор Физтех-школы прикладной математики и информатики МФТИ, сотрудник Гидрометцентра РФ Михаил Толстых.

© Global look

Согласно данным центра, наблюдению за метеорным потоком может помешать значительная облачность, вероятность сохранения которой в городе и области превышает 80% в течение большей части ночи. При этом после 00:00 на западе Подмосковья возможны локальные прояснения – особенно в зонах, удаленных от городов.

В Москве условия для наблюдения могут улучшиться ближе к 03:00 – 04:00, но к этому времени уже начнет светать, уточнил собеседник агентства.

Ранее на Солнце произошла вспышка уровня М2.9. Она стала самой мощной за 1,5 месяца и была результатом сильного всплеска солнечной активности, который начался 1 августа.