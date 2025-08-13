На Москву идут дожди и похолодание

Ждать жары в ближайшие дни не стоит - погода будет переменчивой, а в последний день недели и вовсе ожидаются затяжные дожди и похолодание. Об этом рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова.

По ее словам, ночь на 14 августа будет теплой и сухой, а днем в четверг воздух прогреется до 20...+22 °C, но ожидается кратковременный дождь. "В пятницу и субботу будет переменная облачность без осадков на все сутки. Ночи станут несколько прохладнее - +12...+14 °C в Москве, и +11...+16 °C по региону.

Температура в пятницу составит +22...+24 °C, а в субботу может быть даже выше +25 °C", - цитирует синоптика RT.

Заметно изменится погода в воскресенье, 17 августа. Ее станет определять холодный атмосферный фронт, который принесет затяжные дожди практически на весь день, а температура воздуха понизится.