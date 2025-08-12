В воскресенье, 17 августа, погоду в Москве будет определять прохождение холодного атмосферного фронта, температура воздуха в дневные часы может понизиться до 17 градусов. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

«В четверг, пятницу и субботу погоду будет определять область повышенного давления, поэтому в четверг днем без существенных осадков, а в пятницу и субботу без осадков все сутки. Температура 14–15 августа ночью – от 12 до 14 градусов, днем – от 22 до 24 градусов, а в субботу на 1–1,5 градуса теплее. В воскресенье погоду будет определять прохождение холодного атмосферного фронта, поэтому ожидается облачная погода, кратковременный дождь, температура ночью – от 13 до 15 градусов, а днем температура существенно понизится – от 17 до 22 градусов», – сказала Позднякова.

Ранее «Известия» со ссылкой на Гидрометцентр РФ сообщали, что кратковременный дождь и гроза ожидаются в столице 12 августа.