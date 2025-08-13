Ко Дню археолога в столице запланировано более 70 экскурсий и мастер-классов

Ежегодно 15 августа свой профессиональный праздник отмечают исследователи древностей — археологи. К этому дню в рамках форума «Территория будущего. Москва 2030» столичный Департамент культурного наследия подготовил разнообразную программу. Гости побывают на выставке, экскурсиях и мастер-классах.

© Mos.ru

«Археологи посвятили себя важнейшей работе — возвращению и исследованию наследия минувших эпох. Каждый сезон раскопок в столице обязательно приносит новые находки, бесценные для науки. Ко Дню археолога Мосгорнаследие подготовило насыщенную программу, которая в этом году продлится и в сентябре. Мы рады пригласить всех желающих присоединиться к экскурсиям и прогуляться по центру Москвы, где сохранились свидетельства древних эпох, посетить выставку редких исторических находок и принять участие в тематических мастер-классах», — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Участники экскурсий посетят сердце столицы, а также бывшую загородную усадьбу Царицыно. Так, экскурсия «Москва: культурный слой. Докопаться до древностей» посвящена археологическому наследию Кремля и близлежащих улиц. На маршруте можно будет увидеть часть белокаменного основания Варварской башни Китайгородской стены XVI века и познакомиться с культурным наследием улицы Варварки. На улице Ильинке благодаря археологам участники экскурсий увидят сигнацию (контур) разрушенной в 1934 году церкви Николая Чудотворца «Большой Крест». Экскурсанты узнают об археологических открытиях, сделанных как на самой Ильинке, так и при реставрации Старого Гостиного Двора, а также о последних находках Чижевского подворья на Никольской улице. Закончится путешествие на Манежной площади, где расположен Музей археологии Москвы. Экскурсия пройдет 15 августа в 12:00, 22 августа в 12:00, 29 августа в 12:00, 5 сентября в 12:00 и 6 сентября в 12:00.

Маршрут «Тверская улица: археологические находки» пройдет по главной улице столицы, где в ходе благоустройства практически у каждого дома археологам удалось обнаружить те или иные артефакты. Повернув в соседние переулки, горожане пройдут по сохранившимся участкам булыжных мостовых и узнают историю нахождения надгробной плиты Марии Плещеевой с некрополя утраченной церкви Николая Чудотворца в Гнездниках. Экскурсия пройдет 17 августа в 13:00, 21 августа в 13:00, 24 августа в 13:00, 28 августа в 17:00 и 4 сентября в 13:00.

Следующая экскурсия «Путешествие в глубь веков: по Неглинке, вдоль Великого Посада к Пушечной и Мясницкой слободам» берет свое начало от Манежной площади, где расположен Музей археологии. Ее участники дойдут до доходного дома Строгановского училища. При благоустройстве его территории были обнаружены чугунные решетки со световыми призмами. По пути экскурсанты также узнают историю Златоустовского монастыря и церкви Троицы Живоначальной в Полях, от которой сохранилось белокаменное основание в виде объекта музеефикации. Экскурсия пройдет 18 августа в 10:00 и 13:00, 22 августа в 16:00, 24 августа в 11:00 и 14:00.

«Москва археологическая. Москва древняя» — так называется еще один маршрут, который начинается у Птичьей башни Китайгородской стены. Экскурсовод расскажет о фортификационных сооружениях древней Москвы и особенностях культурного слоя центра города. Завершится прогулка на Хохловской площади, где сохранился и музеефицирован фрагмент основания стены Белого города — единственный след одной из самых крупных в России крепостей XVI века. Экскурсия пройдет 20 августа в 16:00, 21 августа в 16:00, 27 августа в 16:00, 28 августа в 16:00 и 3 сентября в 16:00.

Археологические экскурсии будут организованы и на территории бывшей загородной усадьбы Царицыно. Участникам предстоит осмотреть курганы XI–XIII веков, которые сохранили свидетельства пребывания здесь древнеславянского племени вятичей, и узнать о не дошедших до наших дней памятниках XVIII века, фундаменты которых экспонируются под открытым небом. Экскурсия пройдет 19 августа в 12:00 и 15:00, 28 августа в 12:00 и 15:00, а также 9 сентября в 14:00.

В музее-заповеднике «Коломенское» горожане познакомятся с историей усадьбы и не дошедших до наших дней построек — Хлебного и Кормового дворов XVII века, а также узнают историю исследования уникального археологического памятника «Дьяково городище» — поселения людей раннего железного века. Экскурсия пройдет 15 августа в 12:00 и 15:00, 21 августа в 12:00 и 15:00, 9 сентября в 11:00.

Все экскурсии проводятся по предварительной записи.

К празднованию Дня археолога в Старом Английском Дворе в парке «Зарядье» приурочена выставка «Историческая Москва в находках археологов», которая откроется 15 августа. Здесь будут представлены уникальные археологические артефакты, обнаруженные в последние годы на территории столицы. Среди экспонатов можно будет увидеть старинную посуду XV–XVIII веков, письменные принадлежности и игрушки XVIII века, печные изразцы XVI–XVIII веков, изделия из стекла и металла XVII–XIX веков и другое. Предметы были обнаружены в ходе исследований, проводимых в Китайгородском проезде, на Никольской улице, в Романовом переулке, Замоскворечье и других не менее значимых исторических местах города. Выставка будет работать до 15 сентября. Вход свободный (18, 25 августа, 1 и 8 сентября — выходные дни). По расписанию и предварительной записи будут проводиться экскурсии по экспозиции. Посетители увидят интересные находки и узнают историю обнаружения китайского фарфора и испанских амфор на территории Москвы. Запись на экскурсии — по ссылке.

Для гостей Мосгорнаследие также подготовило разнообразную программу мастер-классов в медиацентре парка «Зарядье».

На мастер-классе «Юный археолог» участники столкнутся с загадочными предметами прошлого, попробуют угадать их назначение и восстановить утраченные артефакты. Мастер-класс позволит почувствовать себя исследователем, работающим с находками, как в настоящей экспедиции. Мероприятие пройдет 15 августа в 15:00, 16 августа в 13:00, 23 августа в 15:00 и 7 сентября в 15:30.

Желающие научиться писать гусиным пером и каламом примут участие в мастер-классе «Древнерусское письмо». Его участники узнают, как писали в древности, разберутся в буквах XVI века и напишут свое имя. Занятия пройдут 23 августа в 13:00 и 7 сентября в 12:00.

Переместиться в прошлое и почувствовать себя художником можно будет в рамках еще одного мастер-класса, приуроченного ко Дню археолога. Участники узнают, как рисовали древние люди тысячи лет назад, и попробуют повторить наскальные рисунки с помощью тех же материалов. Мастер-класс «Первобытный художник» пройдет 24 августа в 13:00.

На занятии «Ткачество малых форм» участники освоят технику плетения шнура дерганьем — старинным способом без инструментов — и узнают, как украшали одежду, какие были ткани и как важны даже мелкие детали. В археологии находка текстиля — редкая удача, и каждый фрагмент помогает понять быт прошлого. Мастер-класс пройдет 16 августа в 14:30.

Мастер-класс «Ручная лепка далекого прошлого» посвящен древнему гончарному ремеслу. Здесь можно будет узнать, как создавали керамику — от подготовки глины до формирования изделия. Даже новичок сможет сделать глиняный сосуд и забрать его домой. Мастер-класс состоится 17 августа в 13:00 и 24 августа в 15:00.

На мастер-классе «Игрушка из лыка» горожане узнают, что такое лыко, как его добывали и где применяли. Здесь каждый желающий сделает традиционную игрушку — птичку, куколку или солнечного коня, которую сможет забрать с собой. Лыковые изделия — важная часть быта, изучаемого в археологии и этнографии. Мастер-класс пройдет 17 августа в 14:30 и 7 сентября в 14:00.

На мастер-классы требуется предварительная регистрация.

Оперативно узнавайте главные новости в официальных каналах города Москвы в мессенджерах MAX и «Телеграм».