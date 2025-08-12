В Москве открылась «Школа кинолога» для детей и их родителей

В столице начала работу «Школа кинолога». Новый образовательный проект направлен на формирование ответственного отношения к животным и популяризацию культуры грамотного собаководства.

© Mos.ru

Обучение состоит из двух частей: курса лекций и серии практических занятий. На сайте специальных проектов программы Мэра Москвы «Мой район» доступен онлайн-лекторий. Он рассчитан на детей, подростков и их родителей, которые хотят научиться правильно воспитывать своих питомцев и общаться с ними. Автор курса — Евгений Цигельницкий, зоотехник-кинолог, преподаватель образовательного центра Российской кинологической федерации (РКФ), автор книг и методических пособий.

В программе — 27 лекций продолжительностью от 15 до 20 минут каждая. Они охватывают ключевые темы — от истории происхождения собак до прав и обязанностей владельцев. Слушатели также узнают, как выбрать породу и щенка, как правильно содержать, кормить и лечить собаку, как ее воспитывать и дрессировать, как участвовать в выставках и соревнованиях.

По словам автора лекций, «Школа кинолога» — это не просто образовательный курс, а попытка вернуть важную традицию.

«Когда-то в ДОСААФ и в клубах охотничьего собаководства будущие владельцы собак были обязаны прослушать курс подготовительных лекций. Это помогало избежать ошибок и воспитывало уважительное отношение к животным. В свое время я тоже был в числе слушателей, и нынешний курс во многом является переработанным с учетом требований времени эхом полученных знаний», — комментирует Евгений Цигельницкий.

Он также отметил, что сегодня, когда многие черпают информацию из случайных источников в интернете, очень важно возвращать такой системный подход. Курс может быть полезен не только будущим владельцам собак, но и тем, у кого уже есть питомец.

«Многие проблемы, связанные со здоровьем или поведением собак, — это следствие ошибок владельцев. Наша задача — научить их правильно взаимодействовать с животным, понимать его потребности и характер, а не воспринимать как ребенка или игрушку», — добавил Евгений Цигельницкий.

Второй этап проекта «Школа кинолога» начнется 10 сентября и станет практическим продолжением онлайн-курса. Юные владельцы собак смогут отработать навыки взаимодействия с питомцами на очных уроках. Они пройдут в кинологическом парке на улице Кольской (владение 16) под руководством кинологов РКФ.

Бесплатные практические занятия состоятся при поддержке Центра изучения питания и благополучия животных. Программа будет анонсирована дополнительно. Записаться на курс, выбрать удобный день и время для посещения можно на сайте.

Российская кинологическая федерация — одно из крупнейших в России общественных объединений, представляющее интересы более пяти миллионов владельцев собак по всей стране. Основная цель — развитие отечественной и мировой кинологии, популяризация и культивирование ответственного отношения к собакам, создание научной и нормативной базы для селекционной работы в сфере племенного собаководства. В системе РКФ работают 1,5 тысячи кинологических клубов и более 22 тысяч питомников.

Проект «Питомцы в Москве» реализуется в рамках программы Мэра Москвы «Мой район». С 2021 года в городе создаются современные площадки для прогулок с домашними любимцами, концепция которых разработана при участии экспертов Российской кинологической федерации. Проектом реализовано строительство и благоустройство 89 выгульных площадок нового типа в 73 районах Москвы.

«Мой район» — комплексная программа Мэра Москвы по развитию городской среды. Ее цель — создание комфортных условий для жизни во всех районах столицы. Удобные дворы, обустроенные парки, современные объекты социальной инфраструктуры в пешей доступности — важные составляющие программы.

