Согласован проект дома по реновации в Тимирязевском районе Москвы

Дом по программе реновации появится в Тимирязевском районе по согласованному проекту. Об этом заявил председатель комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов Иван Щербаков, передает портал mos.ru.

© портал мэра и правительства Москвы

Дом на 368 квартир возведут по адресу Линейный проезд, земельный участок № 1. На месте двух расселенных пятиэтажек построят два жилых корпуса.

Первые этажи здания отведут под помещения общественного и коммерческого назначения, в одном из них откроется центр информирования по переселению в рамках программы реновации. Вестибюли зданий оборудуют входными тамбурами, комнатами консьержей и колясочными. Некоторые квартиры будут адаптированы для проживания маломобильных граждан и их близких, а в местах общего пользования создадут безбарьерную среду.

Проект соответствует актуальным требованиям пожарной безопасности. Согласно документации, в здании появится незадымляемая лестничная клетка, лифтовые холлы разделят с коридорами противопожарными дверями. В помещениях, в том числе в квартирах, установят автоматические системы пожарной сигнализации.

Ранее сообщалось, что более 23,3 тысячи семей с детьми получили квартиры в столичных новостройках по программе реновации. Всем участникам программы реновации предоставляют жилье с улучшенной отделкой и всем необходимым оборудованием.