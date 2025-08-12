Собянин: Новый путепровод свяжет Ярославское и Дмитровское шоссе

Новый путепровод через пути Ярославского направления МЖД строится на северо-востоке столицы. Путепровод соединит Бабушкинский, Лосиноостровский и Ярославский районы. Об этом во вторник, 12 августа, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Его длина составит 370 метров: от Анадырского до Хибинского проезда. Конструкцию построят в форме подковы, благодаря которой важные объекты в виде пешеходного моста, здания поликлиники и храма святителя Макария удастся сохранить.

После завершения строительства появится новая связка от Ярославского до Дмитровского шоссе, территорию которой благоустроят и озеленят.

— Сейчас на месте готовят площадку и временные подъездные дороги, — отметил Сергей Собянин в своем Teleram-канале.

Ранее мэр столицы провел открытие электродепо «Столбово» Троицкой линии Московского метрополитена. Оно расположено в районе Коммунарка между Ивановским прудом и улицей Василия Ощепкова. Мэр Москвы выразил слова благодарности строителям в преддверии профессионального праздника.

Помимо этого, Сергей Собянин рассказал, что столичные специалисты активно строят путепровод через железнодорожные пути МЦД-2 на финальном участке магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.