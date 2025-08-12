В Москве установится характерная для начала сентября погода

Характерная для начала сентября погода установится в Москве во вторник, 12 августа, заявил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус в своем телеграм-канале.

© Москва 24/Антон Великжанин

Как он уточнил, в столичный регион продолжат поступать очаги дождей, связанные с влиянием обширного циклона, центр которого находится над Средним Поволжьем. При этом в некоторых местах осадки будут сопровождаться грозовыми раскатами.

Из-за плотных облаков и дождей приток солнечного тепла будет ограничен. Температура воздуха в Москве тем временем будет колебаться от 19 до 20 градусов, в области – от 17 до 22 градусов, подчеркнул Леус. Скорость северо-западного ветра составит 3-8 метров в секунду, а атмосферное давление достигнет 748 миллиметров ртутного столба.

Более того, кратковременные дожди останутся в Московском регионе и в среду, 13 августа. В темное время суток воздух прогреется до 12–14 градусов, а днем столбики термометров зафиксируют 20–22 градуса.

На фоне непогоды столичный Дептранс рекомендовал водителям не совершать резких маневров, соблюдать дистанцию и скоростной режим в пути. Пассажирам посоветовали спешиваться на пешеходном переходе со средств индивидуальной мобильности (СИМ).

Вечером локальные затруднения движения могут возникнуть в центре Москвы, на ТТК и МКАД, обратило внимание ведомство.

Потепление придет в столицу уже в четверг, 14 августа. Ночью воздух прогреется до 16 градусов, а днем – до 24 градусов. К концу рабочей недели столбик термометра достигнет отметки в плюс 25 градусов. Синоптики уточнили, что в ближайшее время погода выйдет на климатическую норму.