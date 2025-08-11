На выставке "Та самая Москва" можно увидеть, каким будет Ленинградский вокзал

В Центральном выставочном зале "Манеж" открылась одна из самых ярких выставок форума-фестиваля "Территория будущего. Москва-2030". Называется она "Та самая Москва" и показывает достижения столицы в сфере транспорта.

© Российская Газета

В минувшие выходные споров, куда пойти и что посмотреть, в нашей семье, как и у многих москвичей, не возникло. Конечно же, в Манеж, окруженный в эти дни гигантскими павильонами с ковшами, вагонами метро, трамваями, электробусами и электричками. И хотя это лишь симуляторы городского транспорта и строительной техники, зато рассмотреть их вблизи можно так, как никогда не удастся, даже если настоящие ты видишь каждый день.

Симуляторов на площади восемь. Чтобы попасть внутрь любого, нужно через терминал взять бесплатный билет на удобное время. На табло, как в аэропорту, статус билета обновляется каждые пять минут: "идет посадка", "посадка завершена". Очередь, которую пришлось отстоять перед входом куба с ковшом, не отпугнула моего четырехлетнего сына. Когда он забежал в нее, услышал предупреждение: "Все как в жизни, рычаги работают, и у тебя есть задание". На экране появились шары, которые нужно было собрать. Далекий от компьютерных игр мальчик был в восторге. За пять минут ему удалось "поймать" штук десять шаров, но главное в игре, конечно, не результат, а заинтересовать ребят профессией.

"Мне больше всего понравилось управлять метропоездом, думаю, я справлюсь с этим и в реальности", - говорит 17-летний Максим Тарасов, не исключая возможности и правда выучиться на машиниста.

...Самый современный поезд метро "Москва-2024" стоит на рельсах перед входом в Манеж. Широкие двери, система обеззараживания воздуха, "умное" освещение, которое подстраивается под время суток, увеличенные сиденья из прочной экокожи... Такие поезда в этом году уже начали ходить на Замоскворецкой линии - одной из самых старых линий Московской подземки, курсируют они и на первых участках еще строящейся Троицкой ветки. В конце вагона работает проходческий щит, который прокладывает новые тоннели.

"Для мальчишек - просто технический рай", - делится мама 12-летнего Максима.

В самом Манеже можно рассмотреть, каким будет после окончания реконструкции Ленинградский вокзал, который обещают открыть в первом квартале 2026 года. Лепнину, кирпич и мрамор оставят в неприкосновенности, успокаивают москвичей экскурсоводы: "Зато площадь залов ожидания вырастет втрое, появятся кафе, коворкинги и пространства для пассажиров с детьми". Выглядит все свежо и стильно.

"Сразу захотелось в путешествие", - сказал кто-то из посетителей.

Один из самых любопытных для многих павильонов - метро Нью-Йорка. Железные стулья в вестибюле, горы мусора рядом с урной. Поезд, который прибывает на экране, такой же грязный и старый, как и вся станция. Еще момент, и под ногами пассажиров пробегает пара крыс.