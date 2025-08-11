Ягудин поддержал благотворительный забег в Москве

Заслуженный мастер спорта России, олимпийский чемпион Алексей Ягудин провел разминку для участников благотворительного забега фонда «Спорт для Жизни» для поддержки людей с ограниченными возможностями.

© nsn.fm

Уточняется, что поучаствовать в событии могли как дети, так и взрослые. При этом было доступно несколько дистанций от 50 метров до 5 километров для детей и от 2 километров до 21,1 километра для взрослых участников. Событие состоялось в Измайловском парке 10 августа, в нем приняли участие около 500 человек.

Помимо прочего также прошли забеги «Вслепую». Участники старше 18 лет пробегали дистанцию парами - один - с маской на глазах, чтобы попробовать себя в роли незрячего бегуна, второй выступал волонтером-лидером, ролями можно было меняться.

Благотворительные забеги при поддержке благотворительной программы «ДоброFON» также прошли в Краснодаре, Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, финальное подобное событие в сентябре состоится в Казани.

Ранее сообщалось, что в этом забеге также приняла участие Робособака с московской интерактивной выставки «Робостанция», передает «Радиоточка НСН».