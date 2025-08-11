Забег по Садовому кольцу состоится 17 августа

C 09:00 до 19:00 17 августа состоится забег по Садовому кольцу. Об этом «Вечерней Москве» рассказали в пресс-службе организаторов мероприятия.

Забег организовал Транспортный комплекс города Москвы. Главная цель мероприятия — поддержка развития спорта, а также продвижение активного образа жизни.

Для участников доступно два формата: любительский и соревновательный. Доступные дистанции: 500 метров — для детей, а также три, пять, 10 и 16 километров — для взрослых.

24 августа пробежать 21,1 километра также можно будет на полумарафоне «Лужники». Маршрут предполагает один круг по столичным набережным Москвы-реки с видом на знаковые достопримечательности города. Трасса понравится как профессиональным спортсменам, так и новичкам.