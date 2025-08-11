На ВДНХ состоится инклюзивный парный забег «Больше чем можешь»

Забег в поддержку людей с ограниченными возможностями пройдет на ВДНХ 14 сентября, дистанции подобраны таким образом, чтобы их смогли преодолеть все желающие. Об этом сообщила мэрия Москвы.

В этом году забег, организованный благотворительным фондом развития инклюзии в спорте «Больше чем можешь», пройдет на главной выставке страны в третий раз. Он состоится в рамках открытого чемпионата Москвы по кибатлетике.

«Парный забег «Больше чем можешь» — не просто спортивное событие, а социальная инициатива, направленная на поддержку людей с детским церебральным параличом, заболеваниями опорно-двигательного аппарата и другими нозологиями разной степени тяжести», - подчеркнули в мэрии.

Участники смогут выбрать дистанцию длиной от 1,5 до 11 километров и пробежать ее индивидуально или в тандеме, связавшись с партнером специальной лентой. На финише пары получат медали, которые объединяются в одну «как символ того, что человеку нужен человек».

Мероприятие продлится с 08:00 до 10:30 мск. Стартовая зона расположится на территории центра ассистивных технологий «Феникс», а маршруты пройдут вдоль ВДНХ. Люди с инвалидностью могут участвовать бесплатно, для остальных стоимость — от одной тысячи рублей. Необходима предварительная регистрация.

Все собранные средства будут направлены на организацию реабилитационных тренировок для людей с инвалидностью в разных городах России, уточнили в администрации Москвы.

Напомним, что 19 июля на Садовом кольце прошел первый спортивно-музыкальный праздник «Большой фестиваль бега — Big Run Fest». Главным отличием фестиваля стало сочетание спортивной и развлекательной программ. Спортсмены бежали три дистанции на пять, 10 и 15 километров. Участие в мероприятии приняли более 150 тысяч человек.