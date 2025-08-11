«Наш город»: как москвичи помогают заботиться о зеленых территориях столицы

Москвичи могут помочь специалистам следить за состоянием деревьев и цветников столицы, направив заявку через портал «Наш город». Это можно сделать, увидев сломанные ветки в парке, упавшие деревья или завядшие цветники, сообщила мэрия Москвы.

По данным администрации города, специалисты регулярно осматривают зеленые насаждения, уделяя особое внимание обеспечению безопасности, в том числе и убирая с тротуаров и проезжей части упавшие при непогоде деревья.

В этой работе очень важна и помощь местных жителей.

«Прогуливаясь по парку или направляясь по делам, горожане могут заметить несовершенства, требующие внимания профильных экспертов: сломанные ветки, увядшие цветники, сильно наклоненное дерево или опасный сухостой. Соответствующее сообщение достаточно направить через портал или через мобильное приложение «Наш город»», - пояснили в мэрии.

Для того, чтобы отправить заявку, необходимо зайти в аккаунт на портале или в мобильном приложении, нажать на кнопку «Сообщить о проблеме», указать точку на карте или ввести адрес в специальном окне, а затем выбрать объект «Дворовая территория», «Парк», «Дорога» или «Государственное учреждение».

«Система подскажет, как правильно классифицировать ситуацию и ее описать, чтобы ускорить обработку сообщения. В открывшейся анкете останется указать объект озеленения и недочет, прикрепить фотографии, после чего можно отправить заявку. В течение 24 часов она будет обработана модератором, а затем поступит в работу ответственному исполнителю», - уточнили в мэрии.

Предусмотрена и обратная связь. После выполнения заявки пользователь получит уведомление в приложении или сообщение на электронную почту. Факт проведения работ можно подтвердить или опровергнуть.

По данным ведомства, за полгода было обработано уже более 100 тысяч сообщений, касающихся ухода за зелеными насаждениями, а также удалось решить множество вопросов. Например, на улице Правды (дом 1) была оперативно убрана сломанная ветка дерева, перекрывавшая тротуар, на улице Медовая Долина у дома 2 проведены работы по стрижке газона, а в парке Дружбы вместо вытоптанной лужайки появилась новая свежая трава.

Портал «Наш город» был создан в 2011 году, его развитием занимается Департамент информационных технологий совместно с ГКУ «Новые технологии управления». Порталом активно пользуются более 2,4 миллиона человек, и за время его работы удалось решить свыше 11 миллионов вопросов.

Жители Москвы также принимают активное участие в улучшении жизни столицы и через платформу «Город идей». Более 1350 предложений горожан, направленных на преображение столичных территорий, уже воплощены в жизнь, в том числе появилась детская площадка с ярко-красным автобусом, где можно примерить на себя роль водителя, а также специальные места для дрессировки животных.