Собянин: новые пешеходные переходы создают по просьбам жителей

11 августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале, как обустраивают новые пешеходные переходы по проектам кураторов Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

За последние семь лет в городе обустроили больше 2200 новых пешеходных переходов. Мэр столицы пояснил, что они создаются благодаря совместной работе кураторов ЦОДД и жителей города. В итоге маршруты становятся короче, безопаснее и удобнее.

— Например, регулируемые переходы появились у станции метро «Новаторская» и рядом со школой на улице Давыдковской. А на пересечении улиц Производственной и Авиаторов обустроены диагональные переходы, которые сократили путь от четвертого микрорайона Солнцево, ЖК «Лучи» к станции метро «Солнцево», — поделился Сергей Собянин.

Мэр сообщил, что до конца года планируется организовать около 300 переходов, почти половина из них уже готова.

— В рамках эксперимента в этом году внедрили проекционные пешеходные переходы — в деревне Пучково, на улице Автозаводской и на Грузинском Валу. Они позволяют водителям заранее заметить пешеходов даже в условиях плохой видимости, — рассказал он.

Мэр подчеркнул, что сегодня каждый москвич может обратиться с предложением, как улучшить транспортную ситуацию в районе, к куратору ЦОДД. По его словам, качественная коммуникация с жителями помогает делать движение на улицах города более удобным и безопасным. Ежегодно кураторы ЦОДД разрабатывают свыше 1000 проектов, треть из них создается по просьбам жителей.